اولمبياد طوكيو.. اول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات

وأدى تغيير القاعدة في عام 2017 لإزالة قيود النوع بالنسبة لموجه الدفة، الذي يجلس في الأمام، ليتمكن شيفيرد من الانضمام إلى منتخب بلاده النسوي في الوقوف على منصة التتويج.

وحصد الفريق النيوزيلندي أول ميدالية في الحدث خلف الفريق الكندي الفائز بالميدالية الذهبية، وتفوق على الفريق الصيني الذي حصل على الميدالية البرونزية- والذي كان يضم أيضا رجلا كموجه دفة وهو ديشانج زهانج، الذي يتواجد في سجلات التاريخ خلف شيفيرد.

