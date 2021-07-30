اخبار العالم

إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-30 | 17:02

إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

153 مشاهدة

أغلقَ، اليوم الجمعة، باب الترشح الى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها في ٢٠٢١/٩/١٤.
ونقل بيان للاتحاد عن الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، قوله "تم اليوم الجمعة، الموافق ٢٠٢١/٧/٣٠ في الساعة الخامسة عصراً، إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر إقامتها ٢٠٢١/٩/١٤". وأضافَ: "تسلمت الأمانة العامة للتطبيعية ملفات المرشحين، وتم تسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراسة الملفات، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: على رئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الاول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحاً، وانسحب احد المرشحين ليبقى العدد ٢٧".

واختتمَ فرحان، حديثه بالقول، ان "الأمانة العامة في التطبيعية، منذ بدء عملية الترشيح في ٢٠٢١/٧/١١ ، كانت تستقبل الطلبات طيلة أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية والأعياد، وقد تعاملنا مع جميع المرشحين بحياديةٍ كبيرة جداً".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا