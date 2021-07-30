إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

ونقل بيان للاتحاد عن الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، قوله "تم اليوم الجمعة، الموافق ٢٠٢١/٧/٣٠ في الساعة الخامسة عصراً، إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر إقامتها ٢٠٢١/٩/١٤". وأضافَ: "تسلمت الأمانة العامة للتطبيعية ملفات المرشحين، وتم تسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراسة الملفات، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: على رئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الاول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحاً، وانسحب احد المرشحين ليبقى العدد ٢٧".

واختتمَ فرحان، حديثه بالقول، ان "الأمانة العامة في التطبيعية، منذ بدء عملية الترشيح في ٢٠٢١/٧/١١ ، كانت تستقبل الطلبات طيلة أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية والأعياد، وقد تعاملنا مع جميع المرشحين بحياديةٍ كبيرة جداً".

