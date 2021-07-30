حقيقة تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

بغداد - ياسين صفوان - نفت حركة "فتح"، الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن تلك الأنباء غير دقيقة وعارية عن الصحة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة، منير الجاغوب، إن "عباس بصحة جيدة وكل ما يجري تداوله حول تدهور حالته الصحية والاستعانة بفريق طبي إسرائيلي غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الفلسطيني يمارس مهامه بشكل اعتيادي".

وأضاف أن "الشائعات بشأن صحة عباس نسبت لصحفيين إسرائيليين ووسائل إعلام عبرية من أجل التنصل من المسؤولية، ومروجي الشائعات يهدفون لإثارة الفوضى في الأراضي الفلسطينية وتعميق الخلافات بين مكونات الشعب الفلسطيني".

وتابع أنه "في حال وجود أي معلومات عن صحة عباس سواء بدخوله المستشفى أو إجراء فحوصات طبية، فإن الرئاسة الفلسطينية ستصدر بيانًا بهذا الخصوص، وهذا الأمر حدث أكثر من مرة، ولم تتأخر الرئاسة في إصدار بيان وتقديم التفاصيل اللازمة للجمهور".

وطالب الجاغوب وسائل الإعلام ”بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء حول تدهور الحالة الصحية للرئيس محمود عباس (86 عامًا)، زاعمة أن فريقًا طبيًا إسرائيليًا وصل إلى مقر الرئاسة برام الله لتقديم العلاج اللازم له.