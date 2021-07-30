القبض على أربعة إرهابيين وتاجر مخدرات في محافظتي الأنبار وبغداد

بغداد - ياسين صفوان - القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أربعة إرهابيين وتاجر مخدرات في الأنبار وجنوبي بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع المتمثلة في شُعبْة الاستخبارات بالفرقة الخامسة والفرقة العاشرة والفرقة السابعة عشرة، والتي ادت الى القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة بالانبار من قبل الفرقة الخامسة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ١9".

واضافت ان" مفارز الاستخبارات العسكرية بالفرقة السابعة عشرة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ٢٣ تمكنت من القاء القبض على ارهابي اخر في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

واشارت الى انه" بالوقت الذي اطاحت فيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بأحد تجار المخدرات بكمين نصب له في سيطرة العكبة طريق (رمادي - هيت) بالانبار وتمكنت من القبض عليه"، لافتة الى انه" جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب، فيما سُلِمَ تاجر المخدرات الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".