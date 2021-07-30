العمليات المشتركة تحسم الجدل بشان 'باج' الاستثناء المتداول وحظر التجوال

بغداد - ياسين صفوان - ردت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، على الانباء التي تحدثت عن فرض حظر التجوال الشامل بدءاً من يوم الأحد المصادف 1/آب/2021.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها الخليج 365، إن "بطاقات الاستثناء من حظر التجوال التي صدرت سابقاً مرت عليها أربعة اشهر بعد تمديدها مع انتهاء كل شهر، ولذلك ارتأت القيادة أن تطبع بطاقات جديدة خوفاً من التزوير او التلاعب".

وأضاف اللواء الخفاجي، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص حظر التجوال"، مؤكداً أن"حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بفرض حظر التجوال الشامل بدءاً من يوم الأحد المصادف 1/آب/2021، مرفق بصورة للإصدار الجديد لبطاقات الاستثناء من حظر التجوال والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.