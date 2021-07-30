ألمانيا: إيران تؤخر استئناف محادثات فيينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الألماني إن إيران تؤخر استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مشددا على أن خيار إحياء الاتفاق لن يكون متاحا للأبد

وأوضح هايكو ماس، في مقابلة مع المجلة الأسبوعية "دير شبيغل": "ألاحظ بانزعاج متزايد أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية".



وأكد ماس أن "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصب في مصلحة الجميع، لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحا إلى الأبد".

وتجرى محادثات منذ أبريل/ نيسان في فيينا لإحياء الاتفاق الذي سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه العام 2018 ، فيما تخلت إيران تدريجيا عن التزاماتها في إطاره.

إلا أن هذه المحادثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، تبدو معطلة حتى تولي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني "لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن "الكرة تبقى في ملعب إيران".

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات النووية، في يونيو/حزيران الماضي، دون التوصل لاتفاق، قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران، والتي فاز بها إبراهيم رئيسي.

وكان عضو الفريق الإيراني المفاوض في فيينا، كاظم غريب آبادي، ألمح، إلى فشل المفاوضات النووية التي خاضتها بلاده مع القوى الدولية الكبرى في فيينا.

وقال غريب آبادي، وهو مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديث لـ" موقع المرشد علي خامنئي"، إن "واشنطن ربطت إحياء الاتفاق النووي بقبول إيران الدخول في مفاوضات بشأن القضايا الإقليمية في المرحلة المقبلة".

وأكدت الولايات المتحدة مرارا أنها مستعدة للجولة السابعة من المفاوضات بمجرد أن تكون إيران جاهزة لمتابعتها، في الوقت الذي دعت فيه للإفراج الفوري عن الأمريكيين المحتجزين لدى طهران.