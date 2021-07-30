رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ ملك المغرب بعيد العرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رسالة تهنئة وجهها للملك محمد السادس، للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس.

وعبر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن أحر تهانيه للعاهل المغربي، الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

وتحتفل المملكة المغربية في الثلاثين من يوليو/تموز كل عام بعيد الجلوس، أو ما يُسمى محليا بـ"عيد العرش"، وهي ذكرى اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش البلاد، خلفاً لوالده الراحل الحسن الثاني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرسالة ذاتها: "أتقدم لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس بأحرّ التهاني وبأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش، وأهنئ الشعب المغربي بمناسبة حلول عيده الوطني".

وشدد بينيت على أن العلاقات الإسرائيلية المغربية "تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين البلدين وهي تتوسع يوما بعد يوم، في السياحة والطيران والاقتصاد وفي مجالات كثيرة أخرى".