بريطانيا تكشف تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سلطنة عمان ببحر العرب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم قبالة سلطنة عمان في بحر العرب.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، الجمعة، إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق من الخميس، قالت المجموعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل