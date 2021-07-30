شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يتفقد الطريق الدائرى بالسنبلاوين.. ومطالب بسرعة الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مشروع إنشاء الطريق الدائري حول السنبلاوين، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبحضور نائبي الدائري اللواء أحمد العوضي، واللواء هشام الحصري.

وقال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عن محافظة الدقهلية، إن الطريق الدائري يربط من طريق المنصورة حتي خارج السنبلاوين علي طريق الزقازيق، بطول 7 كم، وهو منشئ منذ عام 2007، ومنذ ذلك الوقت لم يوفر له أي اعتمادات مالية، وفقط في العام المالي 2020/2021، تم اعتماد مبلغ 350 مليون جنيه، وينتهي المرحلة الأولي عند طريق الزقازيق بطول 34 كم من السنبلاوين حتي الزقازيق، والمرحلة الثانية حتي الطريق الإقليمي، وكان من المفترض أن ينتهي في 30/6/2021، ولكن لم يحدث، والموعد الآخر أن ينتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وتابع العوضي: "نحتاج أن يتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائرى عند السنبلاوين حتي الزقازيق لحل الأزمة الموجودة، ومن المقرر إنشاء نفق من هذا الطريق بطول 180 مترا، وعرض 2 متر وارتفاع 3 أمتار".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه من واقع مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة، تلاحظ أن الأنفاق التي تمر من السكة الحديد أو الطرق مهمة جدا للاستخدام، و نطلب من الصممين مراجعة موقع النفق والارتفاعات التي تحقق للأهالي الغرض في الاستخدام، فهذه الانفاق ليست نفق مشاة، ولكنها أنفاق خدمة ومشاة، ولاستخدامات الأهالي من دواب ومواشي أو مركبات، والسلالم في مثل هذه الطرق لا تصلح، الأهالي بطلبوا أن يتم الردم".

وأضاف السجيني، أن التجارب أثبتت أن الإنفاق علي مثل هذه الأمور إذا لم تتوافق في الاستخدام مع رغبة الناس لا تحقق الغرض منها، مؤكدا للأهالي أن مطالبهم ستأخذ بعين الاعتبار.

فيما، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عن دائرة السنبلاوين، إنه يجب الانتهاء من الطريق الدائري حول السنبلاوين، وأن يتم إنشاء النفق في المكان الذي يطلبه المواطنين، بما يحقق الغرض والأهداف من الإنشاء.

كما استمع الوفد البرلماني، لمشكلة مقلب قمامة بمنطقة الطيارة بالسنبلاوين والذي يقع على مساحة 2 فدان، وبه ما يقرب من 125 ألف طن قمامة.

وطالب الأهالي بضرورة رفع القمامة واستغلال المساحة في إقامة مجمع خدمات لصالح المواطنين بالمنطقة.

من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم رفع كافة المقالب على مستوى المحافظة وعددها 11 مقلبا.

وأشار إلى الانتهاء من نقل 4 مقالب ومتبقي 7 فقط، مؤكدا أنه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من نقل القمامة من هذه المقالب إلى المدفن الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالنسبة لمقلب منطقة الطيارة سيتم تخصيص الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية وغيرها وفقا لاحتياجات المنطقة من خدمات.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش الباحث بأمانة اللجنة.