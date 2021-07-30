شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يستمع لمطالب أهالى نبروة بشأن أرض تصلح لمشروعات المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لأهالي منطقة درين بمركز نبروه، بشأن مشكلة متعلقة بقطعة أرض مساحتها 7.5 فدان، يطالبون باستغلالها فى إقامة مشروعات منفعة عامة تقدم خدمات للمواطنين.

وقال الأهالي لوفد لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الأرض كانت ملك المحافظة، وأعطتها للوحدة المحلية، وهيئة الإصلاح الزراعي فى سنة 1987 أخذت هذه الأرض ومساحتها 7.5 فدان، وحولتها لمزرعة، مطالبين بأن يتم استغلالها لإقامة مشروعات خدمية ذات منفعة عامة سواء مدارس أو مستشفى أو أى خدمة عامة أخرى يستفيد منها أهالى نبروه.

وتحدث المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع الأهالي، ووعدا بدراسة موقف هذه الأرض ومطالب المواطنين في المنطقة.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.