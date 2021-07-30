"سم كلاب وجبروت زوجة".. تفاصيل اتهام أم بقتل أطفالها في واقعة "التسمم الغامض" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

حالة من الاستياء تسود مدينة فرشوط شمالي قنا، على وقع الجريمة التي اتهمت فيها ربة منزل بتسميم فلذات أكبادها الثلاثة وزوجها بالتآمر مع عشيقها عبر عصير مخلوط بـ "سم بيطري خطير يستخدم في قتل الكلاب المريضة بالسعار"، ما أسفر عن مصرع أطفالها الثلاثة الذين هم في عمر الزهور، وإصابة زوجها بحالة خطر، ما أغضب الرأي العام في صعيد مصر وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

بدون سجل إجرامي

الزوجة المتهمة تنتمي لعائلة ليس لها أي سجل إجرامي ولا جنائي ويجمع أهالي مركز فرشوط على احترام أسرتها، رغم الصعوبات، وحرص موقع "الخليج 365" أن يتواصل مع إحدى أصدقائها للتعرف على قصة زواجها من الزوج المغدور به.

قالت إحدى جيران المتهمة التي فضلت عدم نشر اسمها، "المتهمة أجبرت على الزواج وهي في سن صغيرة من ابن عمتها والذي يقطن بقرية "كوم البيجا"، انطلاقا من الأعراف التي تحظر زواج الفتيات من خارج القبيلة والعائلة، ولم تستطع تحت إلحاح أسرتها المقاومة كثيرا، ما حكم على الزواج بالفشل مبكرا".

تضليل العدالة

أدلت المتهمة بعدة روايات متناقضة للأجهزة الأمنية، عقب وقوع الجريمة، فقالت إن أسرتها تناولت عصيرا منتهي الصلاحية، من أحد محال البقالة المجهولة، ثم ادعت أن مبيدا حشريا سقط في الطعام، بعدها اتهمت الزوج بشراء بطيخ مسرطن وفسيخ فاسد، إلا أن كل هذه الادعاءات لم تثبت صحتها.

كثف قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في قنا التحريات، والتي كشفت أن الزوجة كانت مسار الشكوك منذ اللحظة الأولى للأجهزة الأمنية، خاصة مع ثبوت تكرار الخلافات الزوجية بين المتهمة و زوجها.

بفحص سجل مكالمات "الزوجة التي تبلغ 26 عاما" تبين إجراء عدة مكالمات هاتفية مع "سائق يبلغ 26 عاما" من قرية جزيرة الدوم، تسكن أسرته بجوار منزل أسرة زوجها، وبتكثيف التحريات تأكد ارتباطهما بعلاقة آثمة، واتفقا على التخلص من زوجها وأبنائها عبر استخدام سم بيطري قاتل يستخدم في قتل الكلاب المريضة بالسعار.

ضبط الأم

وضبطت مأمورية من الأمن العام والبحث الجنائي الأم وعشيقها، بمواجهتهما بسجل المكالمات، اعترفا بأنهما اتفقا على الزواج عقب التخلص من زوجها عبر تسميمه بسم بيطري أحضره العشيق من إحدى الصيدليات البيطرية بالقاهرة، اتفقا على تضليل العائلة والأسرة بالروايات السابقة.

تمثيل الجريمة

اصطحبت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي كلا المتهمين إلى موقع الجريمة، لتمثيلها، إلا أن الجميع تفاجأ بحالة التبلد والثبات الانفعالي للمتهمة وهي تمثل الجريمة وكأنها لم ترتكب جرما أو خطيئة تخالف الفطرة السليمة لبني الإنسان عبر قتل فلذات الأكباد آدم 9 أعوام، أميرة 8 أعوام، أمير 7 أعوام، بل أفاد الزوج الذي أصيب بحالة خطيرة في أقواله، أنه حينما أخبرها بإصابته وهو والأبناء بحالة مغص وتسمم أصدرت ضحكات هستيرية تلقائية أثارت ريبته قبل دخوله في غيبوبة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا الأسبوع الماضي، بمصرع 3 أطفال وإصابة والدهم بحالة تسمم غامضة بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

وقررت النيابة العامة بفرشوط حبس الزوجة المتهمة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني.