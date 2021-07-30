صور.. حريق في مصنع للصباغة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق شب بمصنع للصباغة، بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق بمصنع للصباغة، بمنطقة بيجام حي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصنع ملك "سامى.ع"، ومكون من 3 طوابق، وأن الحريق شب بالطابق الثاني العلوي وهو عبارة عن مخزن.

وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.