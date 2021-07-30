"المركزي" يشدد على حماية حقوق العملاء مع قواعد السحب والإيداع الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ألزم البنك المركزي، البنوك باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوق العملاء مع القواعد الجديدة للسحب والإيداع من ماكينات البيع الإلكترونية لدى التجار.

وجاءت هذه التعليمات في كتاب دوري - حصل الخليج 365 على نسخة منه - حول القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمة والذي التجار من ماكينات (بوينت اوف سيل).

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتمد في جلسته يوم الثلاثاء الماضي القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي بحسب بيان صادر له أمس.

وحدد البنك المركزي ضوابط حماية حقوق العملاء قبل تفعيل الخدمة الإيداع أو السحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات ويعرض الخليج 365 بعضا منها:

-توفير الدعم اللازم من قبـل البنـك ومقدمي الخدمات للرد على شكاوى العملاء واستفساراتهم والتوعية باستخدامها.

-وجـود قواعـد واضحـة لفض المنازعات يتـم التعامـل بهـا مـع شـكاوى العمـاء وفقـا لمـا ورد فـي تعليمـات حمايـة حقـوق عمـاء البنـوك الصـادرة مـن البنـك المركـزي المصـري فـي فبرايـر 2019.

-لايصــرح لمقدم الخدمة بالتعاقد مــع شــركات أخــرى (أطــراف ثالثــة) مــن الباطــن للقيـام بالأعمال الموكلـة لـه مـن قبـل البنـك مـن خلال هـذا التعاقـد إلا بالموافقة الكتابيـة مـن البنـك مـع بيـان قائمـة بالأعمال المسـندة مـن قبـل مقـدم الخدمـة للأطراف الثالثة.

-قيــام البنــك بمراجعة جميع العمليات وتأكد مــن عدم وجود أي شبهة عمليات احتيالية أو عمليات غسل أمـوال.

-التــزام البنــك بــأي قواعــد أو تعديلات تصــدر مــن البنــك المركــزي المصــري تخــص مقدمــي الخدمــات أو خدمات التعهيد.

- مراعاة قواعد بازل المرتبطة تعهيد الخدمات البنكية (إسناد الخدمات إلى الغير).

-الالتزام بما ورد بالبند 2-2-2-3 مــن القواعــد المنظمــة لتقديم خدمــات الدفع عــن طريــق الهاتــف المحمــول فــي القطاع المصرفي.

- قيــام البنــك بتعليــق الخدمــة أو الخدمــات المقدمــة مــن خلال مقدمــي الخدمــات فــي حالــة إخلال مقدمي الخدمات أي مــن شــروط أداء الخدمــة.

- يجــب علــى البنــوك القابلــة التأكــد مــن تدريــب موظفــي مقدمــي الخدمــة لتعزيز كفاءتهم قبــل مزاولتها النشــاط، وتزويد هــم بــأي تحديــث يطــرأ،ويشــمل التدريــب كحـد أدنى مــا يلــي:

-المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى مقدم الخدمة.

-حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى.

-اليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة.

-إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-تشغيل الأنظمة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.

-معالجة المطالبات وتسويتها.

-إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك.

-يجـب علـى البنـك تأميـن عمليـة تبـادل الملفـات أو البيانـات بيـن مقدمـي الخدمـات والبنـك علـى أن تكـون الملفـات أو البيانـات مشـفرة.

-يتضمـن تقديـم خدمـات الإيداع أو السـحب النقـدي مـن خـال مقدمـي الخدمـات تـداول بيانـات سـرية - مثـل أرقـام البطاقات والمعاملات الماليـة.. إلـخ - عبـر الشـبكات الداخليـة والخارجية للبنـك.

-يجــب علــى البنــوك أيضــا تنفيذ ضوابط أخري بخلاف أساليب التشفير وذلك للحفاظ على سرية وسلامة المعلومـات التـي يتـم تداولهـا عبـر نظـم خدمـات الإيداع أو السحب النقدي.

-يجـب علـى البنـوك تشـفير بيانـات أدوات الدفـع الإلكترونـي وصولا إلى أجهزة الخـادم Servers الخاصـة بتنفيـذ أمـر الدفع.

-ينبغـي علـى البنـك تطبيـق سياسـة الفصـل بيـن المهـام، وذلـك للتأكـد مـن عـدم إمكانيـة قيـام أي موظــف داخــل البنــك بــأي عمــل غيــر مصــرح لــه وإخفائــه.

-ضــرورة قيــام البنــك بإبــاغ قطــاع االمــن السيبراني بالبنك المركزي المصري فـور مواجهــة المنظومـة ألي حـادث سـيبراني، وذلـك خـال فتـرة زمنية لا تتعدى 6 سـاعات منـذ الكشـف عـن أي حـادث سـيبراني.