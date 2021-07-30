ضبط "زيوت سيارات مغشوشة" خلال حملة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

ضبط الإدارة التموينية بمركز سنورس بالفيوم، كمية مغشوشة من زيت السيارات محملة على سيارة ربع نقل أثناء محاولة إدخالها وتوزيعها على محال بيع زيوت السيارات الفيوم.

كانت حملة يقودها المهندس هشام سعيد مدير الإدارة التموينية بمركز سنورس، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة قد ضبطت السيارة رقم "ط س 7352 " يقودها شخص مقيم بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة محمله بكميه من زيوت السيارات 375 جركن أحجام مختلفة مفشوشه مقلدة لعلامات تجارية معروفة على غير الحقيقة .

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 11219 جنح سنورس، وإخطار نيابة سنورس و التى تتولى التحقيق.