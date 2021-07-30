وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الفرنسي الوضع في تونس

اسماعيل عبد الحي - بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، أزمة سد النهضة والوضع في تونس ولبنان.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن شكري أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي.

وأوضح البيان أن الاتصال شهد مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.

وناقش شكري مع الوزير الفرنسي، قضية سد النهضة، حيث أكد على ثوابت الموقف المصري في هذه القضية وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وتضمن الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية في تونس في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع.

كما بحث الوزيران الموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية.