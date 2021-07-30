مصر: تصادم قطار بصدادت خرسانية ووقوع إصابات

حريق لبنان يمتد إلى سورية تكافح السلطات اللبنانية، لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر في شمال البلاد، فيما... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1442 هـ 20 ذو الحجة 1442 هـ

تونس: التحقيق مع نواب ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق أعلنت محكمة الاستئناف في تونس، الموافقة على فتح تحقيق في شكوى مقدمة ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب، تتعلق بتهم... تونس: الوكالات تونس: الوكالات 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

خلافات في صعدة بسبب تجنيد حافش اعترض قيادي حوثي من محافظة صعدة، على التحاق ابن شقيقه بجبهات الحوثيين القتالية، واعتبر ذلك ذهابا إلى الجحيم، رافضا بقاءه ضمن أشخاص... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

رئيس تونس يعفي مدير التلفزة الوطنية أصدر رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف... تونس : الوكالات تونس : الوكالات 19 ذو الحجة 1442 هـ 19 ذو الحجة 1442 هـ

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