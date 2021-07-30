هذه الدولة تطلق حملة تطعيم بجرعة ثالثة ضد "كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت إسرائيل اليوم الجمعة حملة تطعيم بجرعة ثالثة تنشيطية ضد فيروس كورونا، لمن تجاوزوا الستين عاما، وكانوا تلقوا بالفعل تطعيما كاملا قبل خمسة أشهر.

وتلقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج وزوجته الجرعة الثالثة، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وإسرائيل أول دولة في العالم تطبق الجرعة التنشيطية. كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، أعلن أمس الخميس، في خطاب أن القرار "استند... إلى أبحاث وتحليلات كبيرة، فضلا عن ارتفاع مخاطر موجة سلالة دلتا".

وقال بينيت إن نحو ألفي شخص يعانون من ضعف المناعة تلقوا بالفعل جرعة تنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

ويأتي هذا على خلفية إعلان وزارة الصحة أن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك الذي استخدمته إسرائيل في تلقيح مواطنيها قد تراجعت بصورة حادة منذ مطلع يونيو.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل مؤخرا مستوى الألفي حالة يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة تسجيل 2140 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، منها 167 مريضا في حالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم تطعيم ما يقل قليلاً عن 58 في المائة من السكان بشكل كامل.