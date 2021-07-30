اليابان تمدد حالة الطوارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ في مدينة طوكيو، التي تستضينف حالي دورة الألعاب

الأولمبية، كما وسعت نطاق الإجراءات لتشمل أقاليم أخرى مجاورة بسبب زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بين المعنيين بالأولمبياد.

وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية من الإصابات تسجلها اللجنة المنظمة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن اعتباراً من أول يوليو الجاري.

وقامت الحكومة اليابانية بتوسيع رابع حالة الطوارئ، حتى 31 أغسطس.

وسجلت طوكيو 3300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم الجمعة، بعدما وصلت إلى الذروة، بواقع 3865 إصابة في اليوم السابق عليه. وأعلنت الحكومة حالة طوارئ لأقاليم مجاورة لطوكيو وهي سايتاما وتشيبا وكاناجاوا

وأوساكا.