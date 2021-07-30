كيف علقت الخارجية الروسية على وضع الحدود بين أرمينيا وأذربيجان؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تثير الحوادث المسلحة الأخيرة على الحدود الأذربيجانية-الأرمنية القلق، بحسب الخارجية الروسية، التي ابدت استعداد بلادها لتقديم كل المساعدة اللازمة لتطبيع الوضع هناك.

وأضاف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية الكسندر بيكانتوف، في تعليق: “نشعر بقلق بالغ إزاء الحوادث المسلحة الأخيرة على أجزاء معينة من الحدود الأذربيجانية الأرمنية، والتي أدت إلى خسائر بشرية. ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين”.

ودعا ممثل الخارجية الروسية، كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي للمزيد من التدهور للوضع، وكذلك إلى حل جميع القضايا الناشئة، بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وقال بيكانتوف، إن “روسيا مستعدة لمواصلة تقديم كل المساعدة الضرورية لتطبيع الوضع في منطقة الحدود الأذربيجانية- الأرمنية من خلال إجراءات خفض التصعيد، وإطلاق العمل المشترك في أقرب وقت بشأن ترسيم الحدود”.، بحسب “نوفوستي”.