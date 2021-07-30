على طريقة داعش.. طالبان تستعرض بـ"الزي الأمريكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا تظهر مسلحين من حركة طالبان وهم يرتدون ما يعتقد أنه زي عسكري أمريكي مسروق.

وقالت الصحيفة إن الصور ترجح أن الجماعة "لم تعد عبارة عن مجموعة مزارعين يرتدون الصنادل" ولكن أصبحوا "قوة محترفة بالفعل".





وتظهر الصور "كتيبة البدري 313" -وهي الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة في باكستان الذي يضم بين أعضائه طالبان وجماعات متطرفة حليفة- وهي تكرم "وحدات المتخرجين حديثا".





ويظهر في الصور جنود ملثمون يرتدون ملابس عسكرية كاملة ومسلحون ببنادق هجومية، وكان يلوحون ببنادقهم ويرفعون علم طالبان.





وتعيد تلك الصور إلى الأذهان الصور التي نشرها تنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق، وظهر فيها متطرفون متخرجون حديثا يلوحون براية داعش ذات اللونين الأبيض والأسود.

وقال زيد حامد، محارب أفغاني سابق، إن صور طالبان، التي نشرت في 28 يوليو/تموز، أظهرت أنهم "ذهبوا لخطوة أبعد" من السرقة كما فعلنا مع القوات السوفيتية بين عامي 1979 و1989.





وأضاف: "عندما كنت جزءا من (مجاهدين) أفغانستان، هزمنا الاتحاد السوفيتي باستخدام الأسلحة السوفيتية، التي إما انتزعناها من الجيش السوفيتي وإما قدمها لنا حلفاؤنا. لكن طالبان ذهبت لخطوة أبعد. لقد انتزعوا من الأمريكيين والجيش الأفغاني".

وعلق عضو بموقع "ديفنس باكستان": "لم يعودوا مجموعة مزارعين يرتدون الصنادل. أًضحوا قوة شبه عسكرية محترفة بالفعل".

وقال آخر إن طالبان بدت "أفضل تجهيزًا" من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي شنّت طالبان هجوماً واسع النطاق ضدّ القوات الأفغانية بالتزامن مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وفي غضون ثلاثة أشهر سيطر مقاتلو الحركة على مساحات ريفية شاسعة في مواجهة قوات أفغانية لم تظهر إلى الآن مقاومة فعلية.