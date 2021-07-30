في ظل توتر الأوضاع على الحدود.. رئيس وزراء السودان يتلقى رسالة شفهية من رئيس إريتريا بشأن إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - ألموجز

ذكرت وسائل إعلامية أن وفد إريتري رفيع المستوى نقل إلى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رسالة شفهية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تطرقت إلى تطور الأوضاع في إثيوبيا.

واستقبل حمدوك، أمس الخميس، يماني قبراب، مستشار رئيس جمهورية إريتريا للشئون السياسية، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد تناولت الرسالة الشفهية "العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطور الأوضاع بالإقليم، خصوصا بالجارة إثيوبيا".

ووصفت هذه الرسالة بأنها تأتي "عقب سلسلة من الاتصالات التي شرع فيها رئيس الوزراء، رئيس الدورة الحالية للايقاد، خلال الفترة الماضية مع عدد من رؤساء دول الإيقاد والقادة الأفارقة حول الأوضاع بالجارة إثيوبيا وضرورة حشد الدعم الإفريقي ودعم الإيقاد بغرض التوصل لحلول سلمية وسياسية بإثيوبيا بما يضمن وحدة إثيوبيا وبما يتوافق مع رغبة الشعب الإثيوبي، مع أولوية مخاطبة القضايا الإنسانية العاجلة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني عن شكره للوفد الإريتري، مؤكداً التزام بلاده "والإيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية وهي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي) ببذل كافة الجهود التي تؤدي للاستقرار الإقليمي، وبما يدعم أجندة السلام بالمنطقة.