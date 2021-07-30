شكرا لقرائتكم خبر عن نفاق الإرهابية.. تقرير يرصد مسيرة الإخوان من الهتاف للأنظمة إلى تكفيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن تأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهي دائما لا تترك أي نظام حاكم إلا وأنها تحاول أن تتقرب منه، وبعد تمكنها تنقلب عليه، وظهر سلوك الانتهازية للجماعة الإرهابية منذ نشأتها في عام 1928 على يد حسن البنا، حينها حاولت الجماعة التقرب من الملك فاروق بكل السبل، وكتبوا العديد من الخطابات التى تدعو لذلك فى مجلاتهم.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أنه دائما ما تحاول وتسعى جماعة الإخوان القفز ومحاولة توريط الأنظمة في الأزمات، وذلك عندما يفشلوا فى تحقيق مصالحهم، فيسعون إلى شيطنة الأنظمة من أجل مصلحتهم الشخصية على حساب الأوطان، ويلجأون إلى استخدام العنف لتحقيق ذلك.

وتابع التقرير أن ما فعلته الجماعة الإرهابية على مدى الأنظمة السابقة من محاولات عبثية ومخططات لتدمير الدول العربية من أجل مصلحتها الشخصية على حساب الوطن، من خلال بث روح الفتنة والخراب فى الدول، وهو ما يكشف مخططات الجماعة الإرهابية ضد البلاد.