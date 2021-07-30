شكرا لقرائتكم خبر عن الجماعة فى مأزق.. تقرير يكشف لماذا خرج الشعب التونسى ضد النهضة الإخوانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الشعب التونسي ضد هذه الجماعة الإرهابية الممثلة فى حركة النهضة، وذلك بعد خروج الرئيس التونسى قيس سعيد بقرارات صارمة ضد الإخوان الإرهابية، الأمر الذى يكشف أنه لم يختلف تصرفات الإخوان الإرهابية، في كافة الدول.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن حركة النهضة الإخوانية عملت على تردى الأوضاع فى تونس، وهو ما تسبب فى حالة الغضب العارم من الشعب التونسى ضد هذه الجماعة الإرهابية، وخرجوا معبرين عن رفضهم لتلك الجماعة الإرهابية، ووجودها على رأس مؤسسات الدولة التونسية.