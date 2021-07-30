تفريغ 4700 رأس ماشية حية في ميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول السفينة JOURI التي ترفع علم لبنان، وذلك لتفريغ 4700 رأس ماشية حية بالميناء.

وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه السفينة الثالثة التي تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية ATLANTIC ROSE التي قامت بتفريغ 4997 رأس ماشية، والسفينة التوجولية NORLAND فرغت 2700 رأس ماشية، ليصبح إجمالي ما جرى تفريغه بالميناء 14 ألف رأس ماشية حية.

وأكدت على أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، وأنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.