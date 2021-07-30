بـ25 مليون دولار.. وضع حجر أساس مشروع أجهزة كهربائية في المنطقة الصينية بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهد اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، وضع حجر الأساس لشركة ميديا ايجيبت الصينية والمختصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والتي تقيم مشروعها داخل منطقة "تيدا مصر الصينية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

وتعد شركة "ميديا إيجيبت" من كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات وأجهزة منزلية وهي من بين أكبر 500 شركة تعمل في الصين، وتمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 50 عام بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 25 مليون دولار ويوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 500 عامل إذ جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2022.

وخلال كلمته في احتفالية وضع حجر الأساس أشاد اللواء محمد شعبان على عمق العلاقات التاريخية في شتي المجالات بين مصر والصين والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً من خلال مشاركة الشركات الصينية في المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والنقل.

كما أن مصر كانت من أوائل الدول التي اشتركت بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013 وأشاد بالجهود التي تقوم بها شركة تيدا-مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية مما يؤكد على عمق العلاقات الصينية المصرية.

وقال ليو شيويه المدير العام لشركة ميديا ايجيبت أن شركة ميديا من كبرى الشركات التي تتعامل مع أكثر من دولة وسوف تعمل داخل منطقة تيدا بطاقة إنتاجية سنوية 1,500,000 جهاز كهربائي، وسيجري تسويق منتجاتنا في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول أفريقيا وتقديم خدمة عالية الجودة للعملاء.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير منتجات أخرى مع خلق فرص عمل وعوائد اقتصادية كثيرة، ويعد من أسباب اختيارنا لإقامة مشروعنا على ضفاف البحر الأحمر أن مصر لديها موقع فريد متميز يساهم في جذب استثمارات متنوعة ويساعد على وصول منتجاتنا لجميع دول العالم.