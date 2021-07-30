ضبط "5 آلاف لمبة ليد" داخل مصنع بدون ترخيص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شنت إدارة تموين مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حملة على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامهم بالإجراءات والاشتراطات التموينية وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، التحفظ على 5 آلاف لمبة ليد معدة للبيع و١٠ آلاف غطاء "كفر" بلاستيك معد لتصنيع اللمبات، كما تم التحفظ على 5 آلاف سوسته و٥٠٠ بودى للمبات، بمصنع بدون ترخيص.

واضافت، تم تحرير المحضر رقم ١٦٣١٧جنح بلبيس،( ر. ع.ج -مدير مسئول) لتصنيع غطاء الصرف الصحى بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٤ آلاف كجم فايبر جلاس داخل شكائر و٤٤٠ كجم مادة بولى ايستر داخل برميلين و١طن ماده زمن استريت بشكائر و١٠٠ غطاء منتج نهائي قبل بيعها بالأسواق.