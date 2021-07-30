بعد اتهام زوجته بقتله.. قصة "ضحية المطاردة المميتة" في شوارع بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، واقعة غريبة، وذلك بعد أن لقي شخص مصرعه أثناء شجاره مع زوجته، حيث جرى تداول عدد من الشائعات بأن زوجته قتلته، ولكنه في الحقيقة أصيب بأزمة قلبية أثناء هرولته خلف زوجته للإمساك بها، ولكنه سقط فجأة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة ولقي مصرعه في الحال.

وقال عدد من شهود العيان بالمنطقة، إن المتوفى سقط مغشيا عليه خلال مشادة تحولت لمشاجرة بينه وبين زوجته وزوج شقيقتها في الشارع بسبب الخلافات الزوجية ومحاولته رد زوجته التي تركت المنزل بسبب المشاكل وعند رده لها حدثت مشادة تطورت لمشاجرة، وأثناء هرولته خلف زوجته للإمساك بها سقط فجأة مغشيا عليه، حيث أنه مريض قلب منذ فترة.

وأضاف الشهود، أن الزوجة لم تكن طرفا في الواقعة ولم تقتل زوجها، وأن ما دار حول أنها تسببت في وفاته محض افتراء، حيث جرى دفن جثمان المتوفي بعد قرار النيابة بمشاركة أهله وأبنائه دون مشكلات.

فيما نفت أسرة المتوفى وجود أي شبهة جنائية، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته حيث لقي مصرعه بسبب مشادة كلامية ومشاجرة وإصابته بأزمة قلبية، حيث أنه مريض قلب.

وأكدت أسرة المتوفى، أن الطب الشرعي أكد أنه لا توجد ثمة إصابات ظاهرية في الجثة، وأنه جرى دفنه بعد التصريح بالدفن والوفاة طبيعية وكل الشهود أكدوا أنه لم يتعدى عليه أحد خلال المشاجرة، وأن أقارب زوجته كانوا يحاولون فض المشاجرة وماحدث قضاء وقدر، وتحرر المحضر رقم 2929 إداري لسنة 2021 مركز كفر شكر.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة مع زوجته بسبب الخلافات الأسرية.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الزوجة هربت للشارع أثناء المشاجرة، وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران. وأثناء محاولة تهدئته سقط مغشيًا عليه وبنقله إلى المستشفى تبينت وفاته.

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