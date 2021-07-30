تقاوم "دودة الحشد".. شاهد كيفية تركيب المصائد الفرمونية في الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد -محمد الباريسي:

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بالمحافظة، اليوم الجمعة، حملة لتركيب المصائد الفرمونية في عدد من الحقول الزراعية وذلك في إطار تنفيذ المشروع الوطني للاستجابة الطارئة لدودة الحشد الخريفية في مصر تحت إشراف الدكتور مجد المرسي، عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والدكتور صلاح محمود محمد جميل، مدير محطة البحوث الزراعية وأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات.

كما شرح الدكتور صلاح جميل، أستاذ وقاية النباتات للمهندسين المختصين والمزارعين كيفية تركيب وعمل المصائد الفورمونية وأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء تركيب المصائد ووضع الفرمون.

وقال الدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النبات في معهد البحوث الزراعية، اليوم الجمعة، إنه جرى تركيب المصائد الفرمونية بحقول الذرة الشامية لمكافحة دودة الحشد الخريفية وهي عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوع نباتي تسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن مؤكدا أن الموطن الأصلي لهذه الحشرة هو المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية.

وأضاف جميل، أن الطور اليرقي للحشرة هو الطور الضار، وتقوم الحشرة بالتكاثر بمعدل عدة أجيال في السنة الواحدة وتستطيع الحشرات الكاملة "الفراشات" الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم في الليلة الواحدة مؤكدًا أن دودة الحشد الخريفية تتغذى على أوراق.

جدير بالذكر، أن المصائد الفرمونية هي مصائد جنسية للحشرات تعتمد على الجاذبات الجنسية لكل حشرة للمصيدة للقضاء عليها.