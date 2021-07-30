بموجب قانون الأمن القومي.. السجن تسع سنوات لأول مدان في هونغ كونغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 39 دقيقة

حكم اليوم الجمعة على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات بعدما أصبح أول شخص يدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة.

وأدين تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاما، يوم الثلاثاء بتهمتي الإرهاب بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، والانفصال لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي.

وكتب على العلم الذي كان يرفعه تونغ شعار “حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا” وهو نشيد تردد في كل مكان أثناء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الحاشدة والعنيفة أحيانا التي هزت المدينة منذ عامين.

وأعلن ثلاثة قضاة الثلاثاء تونغ مذنبا معتبرين أن العلم الذي كان يرفع يحمل شعارا “قادرا على تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال” وهو بالتالي غير قانوني.

وقد أدين بالسجن ثماني سنوات بتهمة “الإرهاب” وبالسجن ست سنوات ونصف السنة بتهمة “التحريض على الانفصال”. وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئيا، قرر القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ بالسجن تسع سنوات، بحسب “أ.ف.ب”.