التشيك تعلن موافقتها على مساعدة مترجمين أفغان وعائلاتهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلنت الحكومة التشيكية اليوم الجمعة موافقتها على برنامج لمساعدة الأفغان الذين عملوا مع القوات التشيكية خلال انتشارهم في مهمات الناتو.

وقال وزير الدفاع لوبومير متنار إن المساعدة تستهدف المترجمين الأفغان وعائلاتهم وتشمل نقلهم وعرض لجوء ومساعدة مالية.

وأضاف متنار أن الهدف من البرنامج هو ضمان ظروف معيشية آمنة ولائقة لهم بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، دون أن تكشف الوزارة تفاصيل أخرى، بما فيها عدد الأشخاص المشمولين بالبرنامج.

جاء تحرك الحكومة بعد أيام من حث المحاربين التشيكيين وأفراد الخدمة الحاليين ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم الحكومة على المساعدة في إعادة توطين الأفغان بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وطلب الرئيس ميلوش زيمان من الحكومة الخميس الموافقة على البرنامج بدون أي تأخير بسبب مخاوف من أن الأفغان الذين عملوا مع الجيش التشيكي قد يقتلون على يد “طالبان”.

انسحب آخر أفراد القوات التشيكية من أفغانستان في يونيو الماضي. ومنذ عام 2002، تم نشر ما مجموعه 11500 جندي تشيكي في أفغانستان، قتل أربعة عشر منهم هناك، بحسب “أسوشيتد برس”.