شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف كيف مارس مجلس النواب دوره التشريعى والرقابى خلال دور الانعقاد الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، والذي سيصدر به قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القادمة .

وكشف البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول، تفاصيل تفعيله لدوره الرقابى والتشريعى خلال تلك الفترة والتي بدأت في 12 يناير 2021، وجاء انتهاء الدور الأول قبل استكمال الـ9 أشهر اتساقا مع المادة اللائحية 274 التى منحت للمجلس الحق فى ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد فى موعد لا يمكنه من ذلك.

ونرصد تفاصيل ما تم مناقشته خلال تلك الفترة:

- مناقشة 128طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية.

-نظر 2230 سؤالا، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتاببيا على الباقى.

-نظر المجلس 265 اقتراح برغبة وتم إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

-نظر 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.

-الموافقة على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة باجمالى 1749مادة .

-عقد 88 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا.

-ناقش المجلس بيانات 29 وزير واحالها الى اللجان المختصة.

-موافقة المجلس علي 28 اتفاقية دولية.

- مناقشة 3 قرارات جمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها حفاظا علي متطلبات الأمن القومي للبلاد.