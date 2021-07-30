شكرا لقرائتكم التدخل التركي الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الخميس، من أن تركيا ستكون قادرة على ممارسة نفوذها على طريق الهجرة من ليبيا بفضل حضورها القوي في هذا البلد.

وقال بوريل خلال هذه المقابلة: "في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا، وقد أصبحت لاعباً رئيسياً" في هذا البلد.

قوات تركية في ليبيا

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وأشار إلى أنه بفضل "القواعد البحرية" التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا "مقابل السواحل الإيطالية"، فإن تركيا "سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط كما هي الحال في شرق البحر المتوسط".

ورأى بوريل أن الأوروبيين من جانبهم "كانوا منقسمين جداً، وهذا يترتب عليه ثمن".

وخلال الحرب بين القوى المتنافسة في ليبيا في عامي 2019 و2020 لغاية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، كانت تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها فايز السراج وأخذت من طرابلس مقراً، ضد الجيش الوطني الليبي.

إنقاذ مهاجرين وسط البحر المتوسط بعد انطلاهم من ليبيا نجو الاتحاد الأوروبي (أرشيفية)

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019، اتفاق تعاون عسكري واتفاقاً لترسيم الحدود البحرية يسمح لتركيا بزعم امتلاكها حقوقا على مناطق شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط غنية بالنفط والغاز.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ العام 2016، وتأججت التوترات خصوصاً بعد سلسلة عمليات التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقرة في المياه اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط وبسبب وجود جنود أتراك في ليبيا.