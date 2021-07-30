شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "محلية النواب" يتفقد مستشفى بنى عبيد المركزى وأعمال التطوير بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالي بني عبيد، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال زيارته لمركز بني عبيد، مساء أمس الخميس، برفقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالطبل والمزمار، وسط ترحاب كبير من الأهالي.

وطالب الأهالي المحافظ ووفد البرلمان، بمساعدتهم في حل بعض مشكلاتهم، حل مشكلة تقاطعات الطرق بميت فارس، وعمل ازدواج لبعض الطرق.

وتفقد وفد مجلس النواب مستشفي بني عبيد المركزي، والذي صدر قرار بنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي تحتاج لتطوير وتأهيل، ورافقهم الدكتور مكرم رضوان، نائب بني عبيد، وأكدمحافظ الدقهلية، أن تفقد مبني المستشفي منذ عام، ومرت سنة ولم يتغير أي شئ، أو إنجاز أعمال التطوير، لافتا إلي أنه قال للنائب مكرم رضوان، إنه علي استعداد لتخصيص أرض للمستشفي لكن عليه أن يوفر الاعتمادات المالية.

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية نادي بني عبيد الرياضي، والذي تولي النائب مكرم رضوان رئاسته بالتزكية مؤخرا، وتجري فيه بعض أعمال التطوير.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.