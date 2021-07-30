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منح الأولوية للصناعات الدوائية أبرزها.. 6 محاور حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، عدد من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات الأساسية، والتي جاء في مقدمتها الاعتماد على الذات.

 

وقد وضعت الخطة 6 محاور من أجل الاعتماد على الذات نستعرضها فيما يلى:

 

1- تنمية الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية.

2- التوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية (على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع المليون ونصف رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكى).

3- توطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة، وتعميق المكون المحلى.

4- إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال.

5- استقطاب العقول المهاجرة فى التخصصات النادرة، والربط مع المراكز البحثية.

6- التحالف مع الشركات العالمية فى تنمية الصناعات الوطنية (مثل الصناعات الدوائية)، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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