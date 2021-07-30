إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 12 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص على طريق أبوتيج الزراعي في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ربع نقل رقم "914 ق م ص"، مع سيارة ميكروباص رقم "8473 ي ط أ" على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمود.م.م" 27 عامًا، و"محمد.هـ.ف" 20 عامًا، و"عمرو.ع.ع" 25 عامًا، و"محمد.ض.ث" 24 عامًا، و"أشرف.ع.ع" 57 عامًا، و"اميمه.ي.م" 34 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام.

كما أصيب "حمدى.م.ر" 44 عامًا، و"يوسف.ح.م" 6 أعوام، و"حبيبه.ح.م" 8 أعوام، و"مصطفى.ح.م" 16 عامًا، و"محمد.ح.م" 13 عامًا، و"محمود.ع.ف" 20 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.