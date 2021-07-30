"قرى التوطين".. حكاية مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنفذ محافظة الوادي الجديد، مشروع الجذب السكاني في مركز الخارجة وهو العاصمة الإدارية للمحافظة من خلال 4 قرى بواقع 3 قرى شمال مدينة الخارجة تسمى " بشاير الخير" والقرية الرابعة في منطقة " أبو طرطور" غرب المدينة بجوار مشروع الفوسفات بالمنطقة.

بدأت الحكاية في عام 2018 بعد أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط أنه درس مع الوزارات المعنية بالتنمية الزراعية وإقامة المجتمعات العمرانية خطة لجذب ما يقرب من توطين عشرة آلاف مواطن ارتفع مع مرور الوقت إلى 100 ألف مواطن من مختلف محافظات مصر التي ليس لديها ظهير زراعي أو صحراوي. بهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمحافظة الوادي الجديد التي تحتاج إلى آلاف البشر لتعميرها، مع إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر وتفريغ الكثافات في وادي النيل والدلتا.

وأشار محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إلى أن الخطة تعتمد على أن توفر الحكومة البنية الأساسية من مختلف الخدمات والمرافق التي يحتاجها كل مواطن حتى يحيا حياة كريمة، كما أن أهداف تلك الدراسة ، تتمثل في إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوافرة بالمحافظة، وتخصيص 10 آلاف فدان، وألف منزل لكل محافظة مستهدفة وهى " الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية: مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادي الجديد.

قال الزملوط، إن المحافظة نفذت مشروع الجذب السكاني بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع عدد 3 قرى، تشمل القرية الواحدة على 100 منزل مصمم على الطراز البيئي، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.

وأوضح الزملوط، أن مشروع قرى التوطين النموذجية بالمحافظة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفي وهي تتمثل في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن ما بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، لمصراوي، إنه جرى الانتهاء بشكل كامل من تنفيذ قرية " بشاير الخير وادي 1" ضمن 3 قرى جديدة شمال المدينة في إطار مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة، مع القرية الرابعة التي جاري تجهيزها في منطقة " أبو طرطور" غرب مدينة الخارجة بإجمالي 1360 منزلا.

أوضح مجدي، أنه في القرية الأولى شمال مدينة الخارجة، جرى الانتهاء من إعلان المستحقين لها وتسليمهم المنازل وهي منازل ريفية بواقع 80 منزلا في القرية الأولى ومع كل منزل قطعة أرض 3-5 أفدنة، حيث جرى الانتهاء من تجهيز 500 فدان للقرية وحفر 2 بئر زراعي لاستصلاح هذه المساحة من الأراضي الملحقة بالقرية، مع تجهيز حاليا شبكات الري الحديث لهذه المساحة.

أضاف مجدي، أن القرية الثانية تضم 90 منزلًا يفصلها عن القرية الأولى شارع بعرض 20 مترًا، وبها خدمات ومرافق للقريتين معا، شاملة مياه شرب نقية وصرف صحي ومدارس ومكاتب بريد ودور عبادة وملاعب رياضية وأمان ترفيه ووحدة صحية وبيطرية، وجرى الانتهاء من 24 منزلا آخرين بالقرية الثالثة والأخيرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم 16 يونيو 2021 مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات:

المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، من ناحية أخرى؛ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات، وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث؛ ضمن المشروع القومي للجذب السكاني.