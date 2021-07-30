قرار أمريكي منتظر تجاه طائرة روسية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم واشنطن التوقف عن تخصيص الأموال لصيانة مروحيات مي-17 التي تستخدمها القوات الجوية الأفغانية ابتداءً من عام 2022.

وقال تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان إلى الكونجرس الأمريكي، طبقا للوكالة الروسية: "القوات الجوية الأفغانية تبتعد تدريجياً عن استخدام طائرات مي-17 الروسية الصنع. في السنة المالية 2022، ستطلب وزارة الدفاع الأمريكية للمرة الأخيرة أموالاً لصيانة مي-17".



وأشار التقرير إلى أن مي-17 ستبقى في أسطول المروحيات الأفغانية لضمان القدرة القتالية، حتى يتم إعداد إمكانية استخدام مروحيات UH-60 Black Hawk / يو إتش-60 بلاك هوك، والانتهاء من الانتقال إلى مروحيات النقل العسكرية CH-47 Chinook/سي إتش-47 شينوك .

وتمتلك القوات الجوية الأفغانية 56 مروحية من طراز مي-17، 32 منها جاهزة للتشغيل، وفقا للتقرير.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة مراقبة أمريكية في تقرير نشرته الخميس إن إعدام طالبان لطيارين أفغان، يشكل "تطورا مقلقا" إضافيا للقوات الجوية الأفغانية التي تعاني من احتدام في المعارك.

وقال مسؤولان كبيران بالحكومة الأفغانية، إن سبعة طيارين أفغان على الأقل تعرضوا للاغتيال خارج قواعدهم في الأشهر الماضية في إطار ما تصفها طالبان بحملة "استهداف وتصفية" للطيارين المدربين على يد الولايات المتحدة.

وتحدث تقرير فصلي صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان للكونجرس عن ثلاثة أشهر حتى يونيو/حزيران عن أن القوات الجوية الأفغانية تتعرض لضغوط إضافية من المعارك مع طالبان وسط انسحاب للقوات الأمريكية، ويزداد افتقارها للجاهزية للقتال.

وقال التقرير إن فرق القوات الجوية محملة بمهام تفوق طاقتها بسبب الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان ووتيرة العمليات التي لم تتوقف عن التزايد.

وأشار التقرير أيضا للقصة التي نشرتها رويترز وقال "تطور آخر مقلق يخص فرق القوات الجوية الأفغانية ألا وهو تقرير لرويترز عن أن طالبان تستهدف عمدا الطيارين الأفغان" وعرض التقرير ما خلصت إليه رويترز دون تعليقات إضافية.