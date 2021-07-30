انت الان تتابع خبر شاهد.. قطر تخفق ببلوغ نهائي 'الكأس الذهبية' بالخسارة امام أمريكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-30 | 07:59
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خرج المنتخب القطري، اليوم الجمعة، من الدور نصف النهائي لمسابقة "الكأس الذهبية" لمنطقة "كونكاكاف" لكرة القدم، إثر خسارته أمام نظيره الأمريكي (0-1).
ويدين منتخب أمريكا بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه غياسي زاردس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء تحديدا عند الدقيقة الـ 86.
وجرت المباراة على ملعب "أوستن إف سي" في مدينة أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأهدر قائد المنتخب القطري حسن خالد الهيدوس فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم للعنابي، في الدقيقة 61 بإضاعته ضربة جزاء.
وجرت المباراة على ملعب "أوستن إف سي" في مدينة أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأهدر قائد المنتخب القطري حسن خالد الهيدوس فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم للعنابي، في الدقيقة 61 بإضاعته ضربة جزاء.
وسيكون منتخب أمريكا على موعد في النهائي مع الفائز من المباراة الثانية التي تجمع منتخبي المكسيك وكندا.
يذكر ان منتخب قطر يشارك ببطولة الكونكاكاف "الكأس الذهبية" ببطاقة دعوة.
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