أذربيجان تنفي مزاعم أرمينيا بإسقاط طائرات مسيرة

وقالت الوزارة، في بيان، "نؤكد أن المعلومات التي نشرها الجانب الأرمني حول إسقاط مزعوم لطائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني فوق منطقة باساركيشار، عديمة الأساس ولا تتوافق مع الواقع".

وتابعت، "نعلن من جانبنا، أن هذه ليست إلا معلومات مضللة أخرى من جانب الخصم".



وفي وقت سابق، ذكر ممثل المكتب الصحفي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية صاموئيل أساتريان، أن جيش بلاده تمكن من التصدي لمحاولة انتهاك المجال الجوي للبلاد بواسطة طائرات بدون طيار.

وأكد أساتريان، أن وسائط الدفاع الجوي الوطنية، أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني.

