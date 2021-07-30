عيد العرش.. إسرائيل تحتفي بملك المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفالات من المنتظر أن تشهدها 7 بلديات إسرائيلية احتفاء بعيد العرش المغربي، في فرحة يتقاسمها الجانبان بمناسبة الذكرى المجيدة.

ويُخلد المغاربة في 30 يوليو/ تموز من كل عام ذكرى تربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش أسلافه، بعدما خلف والده الملك الراحل الحسن الثاني.

ومن المتوقع أن تقيم سبع بلديات إسرائيلية كبرى، يسيرها إسرائيليون من أصول مغربية، احتفالات ومهرجانات إلى جانب تظاهرات ترفع فيها الأعلام المغربية وصور الملك محمد السادس.

وبحسب بيان لـ"اتحاد السلطة المحلية" في إسرائيل، دعا كل من سيمون الفاسي رئيس بلدية "يوكنعام" ونائب رئيس مركز اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل، وبيني بيطون رئيس بلدية "ديمونة" نائب رئيس مركز اتحاد السلطات المحلية ورئيس منتدى تنمية المدن، وحاييم بيباس رئيس بلدية "موديعيم - مكاييم " ورئيس مركز اتحاد السلطات المحلية، إلى المشاركة في إيصال الرسالة الاحتفالية لكل سكان هذه المدن.



ودعا أصحاب الرسالة سكان هذه المدن إلى إبراز محبتهم للملك محمد السادس والمغرب، والتعبير عن دعمهم لاستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية عبر رفع الأعلام المغربية وصور الملك في جميع المدن الإسرائيلية وحضور التجمعات والاحتفالات المرتقبة.

وتأتي هذه الاحتفالات في أعقاب اتفاق تاريخي وقعته المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى إسرائيل، استأنفت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

وبالإضافة إلى احتفاء واحتفال سبع بلديات إسرائيلية يسيرها عمداء من اليهود المغاربة بملك المغرب وذكرى عيد العرش، سيتم الإعلان بالمناسبة عن اتفاقيات توأمة بين مدينتي مراكش المغربية ونتانيا الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، وبين مدينتي الداخلة في الصحراء المغربية وديمونة في صحراء النقب.