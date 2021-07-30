الفلبين تعود لاتفاق القوات الزائرة مع أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي رسميا إنهاء العمل باتفاق القوات الزائرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، متراجعا عن قراره العام الماضي بتخفيض مستوى التحالف الدفاعي بين البلدين.

من جانبه قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، " أشكر نظيري الفلبيني على مناقشة عدة قضايا دفاعية ومن بينها قرار بلاده إعادة العمل باتفاقية القوات الزائرة ما يؤكد أهمية تحالفنا".



ويزور أوستن الفلبين في إطار جولة سنغافورة وفيتنام.

وفي فبراير/شباط العام الماضي. ألغى الرئيس الفلبيني رسميا العمل باتفاق القوات الزائرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، منفذا بذلك تهديده المتكرر بتخفيض مستوى التحالف الدفاعي بين البلدين.

ومنحت اتفاقية القوات الزائرة التي أبرمت عام 1998 وضعا قانونيا لآلاف من الجنود الأمريكيين الذين تناوبوا على زيارة البلاد لإجراء التدريبات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية.