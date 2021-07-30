قبل الانتخابات الألمانية.. تهديدات أمنية غير مسبوقة للمرشحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الألمانية، تدق الشرطة ناقوس الخطر من تهديدات أمنية غير مسبوق للمرشحين.

فالإضافة لضغوط الحملة الانتخابية المعتادة قبل شهرين من الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، تبرز التهديدات الأمنية للمرشحين والسياسيين الألمان.

ويرى المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) أن هناك خطرًا متزايدًا على المرشحين للانتخابات التشريعية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الجنائية لشبكة التحرير الألمانية إن تدابير الحماية الشخصية للمرشحين، ستكون أعلى هذا العام من حيث اللوجستيات والأفراد. وتستند إلى تقييم مخاطر فردي وتفصيلي.



وقال وزير الداخلية في ولاية تورينجن، جورج ماير "على المرء أن يفترض أن هناك مخاطر كبيرة على السياسيين"، وألقى باللوم في هذه التهديدات والمخاطر، على حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف"، وتنظيمات اليمين المتطرف الأخرى.

وتابع وزير الداخلية "إنهم "اليمين المتطرف" يخلقون مناخا مقلقا لأنهم يواصلون الحديث عن الديكتاتورية"، ويمثلون تهديدا للسياسيين في البلاد.

وكان أكبر تهديد مثله اليمين المتطرف في أغسطس آب الماضي، عندما حاول مجموعة كبيرة من أنصاره اقتحام مقر البرلمان الألماني، لكن الشرطة أنقذت الموقف في اللحظة الأخيرة.