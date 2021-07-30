شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1710 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1710 إصابات جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفا و 806 إصابات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 4 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2089 كما تعافي من المرض 1198 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 172 ألفا و 757 حالة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 72ر18 مليون شخص أو 5ر36 % من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 06ر7 مليون شخص بشكل كامل.