ألمانيا.. المرشح الأقوى لخلافة ميركل يتحدث عن حياته الخاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث أولف شولتز، وزير المالية ونائب المستشارة والمرشح لخلافتها في المنصب الرفيع، لأول مرة، عن حياته الخاصة، كاشفا تفاصيل مثيرة.

شولتز هو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمشتشارية الألمانية، ويعد السياسي الذي يحظى بأعلى نسب تأييد للفوز بالمنصب "21 % من نوايا التصويت"، وفق استطلاعات الرأي، فضلا عن أنه الأكثر خبرة بين المرشحين في دولاب العمل على المستوى الفيدرالي.

وقال شولترز في تصريحات صحفية إنه "يفضل الجري بدون موسيقى ويرغب في النوم لفترة أطول مما تسمح به وظيفته كنائب للمستشارة ووزير للمالية".

وتابع نائب المستشارة إن المرأة التي صنعته أكثر من غيرها، هي زوجته وزيرة التعليم في ولاية براندنبورج، بريتا إرنست.

وقال في هذا الإطار "أعتقد أنني سأكون شخصًا مختلفًا تمامًا إذا لم أكن متزوج من بريتا إرنست"، مضيفا "زوجتي سياسية رائعة".

شولتز قال أيضا "زوجتي هي التي حثتني في وقت ما بلطف على إنقاص وزنه، والركض. في الحديقة الصغيرة بالقرب من شقتنا السابقة في مدينة هامبورغ" وسط ألمانيا، مضيفا "في البداية، لم أكن أستطع الركد، لكن اليوم أركض عدة مرات في الأسبوع".

ومضى قائلا "أنا لا أفكر في أي شيء أيضًا"، مضيفا "أنا هادئ جدًا على أي حال ولا يتعين علي استخدام الركد من أجل تهدئة أعصابي".