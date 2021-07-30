شكرا لقرائتكم خبر عن مجهودات ضخمة لرجال مصلحة الجمارك لإحباط عمليات التهريب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزارة المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول جهود مصلحة الجمارك في إحباط عمليات التهريب

1- إحباط 1585عملية تهريب خلال شهر يونيو الماضى.

2- بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 237 مليونًا و661 ألف جنيه.

3- بلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 650 مليونًا و61 ألف جنيه.

4- تحرير 1035 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و310 آلاف جنيه.

5- 19 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 4 ملايين و903 آلاف جنيه.

6- 6 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه.

7- 51 محضرًا للسجائر بقيمة 71 مليونًا و952 ألف جنيه.

8- 10 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و36 ألف جنيه.

9- 4 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 62 ألف جنيه.

10- 69 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 17 مليونًا و515 ألف جنيه.

11- 3 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 424 ألف جنيه.