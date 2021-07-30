«الرئاسي الليبي» يؤكد دعمه لقرارات الرئيس التونسي

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (القاهرة)

أكّد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد اللّه اللافي الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكداً أن تصريحات بعض الشخصيات الليبية لا تلزم الدولة الليبية، ومجدداً التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

وبحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أمس، خلال لقائه بالرئيس التونسي، في العاصمة تونسية، تطورات الأوضاع في تونس، موضحاً أن تونس دولة شقيقة وجارة، وتربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية، عبر سنوات طويلة، تبادل فيها البلدان الدعم والمساندة، في أحلك الظروف، مشيرًا إلى استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي. كما عبر عن تمنياته باستقرارها بما يحقق طموحات الشعب التونسي.

ومن جهته قال الرئيس التونسي إن الأوضاع في بلاده تسير في مسارها الديمقراطي الصحيح، وأكد حرصه على أن تمر الفترة الانتقالية التي حددها، بما يخدم مصلحة تونس والتونسيين.

هذا وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، قد أدى زيارة إلى تونس في إطار حرص المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة على الاطلاع على الأمور في تونس.