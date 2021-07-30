قرارات مرتقبة لحظر «الإخوان» في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

جددت تقارير صحفية أوروبية الحديث عن خطر جماعة «الإخوان» الإرهابية في البلاد، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الأمنية والاستخباراتية التي تستهدف كشف النشاطات المشبوهة للتنظيم داخل القارة العجوز، بهدف التوصل إلى إعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً ووقف نشاطها بشكل نهائي.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «فلوكس بلات» النمساوية، أمس، حذرت رئيسة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت الألمانية وعضو المجلس الاستشاري العلمي للمركز النمساوي لتوثيق الإسلام السياسي، سوزان شروتر من خطر تنامي جماعة «الإخوان» داخل المجتمعات الأوروبية، وقالت إنها «تمثل أخطر تنظيم للإسلام السياسي في الغرب».

واستعرض التقرير الإجراءات النمساوية والألمانية التي استهدفت تضييق الخناق على التنظيم وحظر رموزه وتدشين مركز لمراقبة نشاطه، فيما دعت شروتر لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمناهضة نشاطه خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الإجراءات الأوروبية تجفيف منابع الإرهاب ومراقبة أنشطته التنظيمية والمالية بشكل صارم في إطار الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي.

ووفق الدراسة تعتمد الجماعة في تمويل أنشطتها على عدد من المصادر بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني، مثل غسل الأموال والاتجار بالعملات، التي من الصعب معرفة مصادرها.