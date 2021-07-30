قطر تعين سفيرين في مصر وليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (وكالات)

أعلنت قطر أمس، تعيين سفيرين في مصر وليبيا وذلك في إطار سعيها نحو تعزيز العلاقات مع البلدين. ووفق بيان صادر عن الديوان الأميري نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد اختير سالم آل شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر.

وكانت مصر أعلنت تعيين عمرو كمال الدين الشربيني سفيراً فوق العادة لدى قطر في ضوء استئناف العلاقات بينهما عقب قمة «العلا» في السعودية.

كما اختير خالد الدوسري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى ليبيا بعد إغلاق قطر والكثير من البعثات الأجنبية سفاراتها في ليبيا عام 2014 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة.