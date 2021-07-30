بلينكن يتهم ميليشيات «الحوثي» بتعطيل الحل السياسي في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أمس، إنه على ميليشيات الحوثي الإرهابية وقف استهداف السعودية والتصعيد في اليمن، مشيراً إلى أن الحوثيين لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي، كما أدان الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية.

وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن على الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي، وأن بلاده تركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الكرة في ملعب إيران وعليها الامتثال لخطة العمل المشترك، لافتاً إلى أن واشنطن مستعدة للعودة إلى فيينا لكن المسار التفاوضي لن يستمر من دون سقف زمني.

وأعلن الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال 20 عاماً، وإنها تعمل على إصدار تأشيرات دخول للمترجمين الأفغان.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة «مسيّرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المناطق الجنوبية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في حسابها على «تويتر» عن التحالف تأكيده استمرار تعمد الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف إنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد الوشيك لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.