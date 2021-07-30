هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

استهدف صاروخان محيط السفارة الأميركية في بغداد فجر أمس، في هجوم يثير الخشية من استمرار ضرب المصالح الأميركية في العراق رغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء «المهمة القتالية» للجنود الأميركيين في البلاد.

وسقط صاروخان من نوع كاتيوشا قرب سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وفق ما أفاد المصدر الأمني، موضحاً أن الهجوم لم يتسبب بضحايا أو أضرار.

في الوقت نفسه، أكدت القوات الأمنية سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني فتح تحقيق بالحادثة التي لم تخلف خسائر تذكر، مضيفةًً أن الصاروخ انطلق من منطقة شارع فلسطين البعيد نحو 13 كيلومتراً عن منطقة المنصور. ورأت أن «هذا الفعل الخارج عن القانون يشكّل تهديداً للمدنيين داخل الأحياء السكنية الآمنة».

ويتزامن الهجوم مع عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن بعد زيارة تمّ فيها الاتفاق على انتهاء «المهمة القتالية» للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو 50 هجوماً مصالح أميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى ميليشيات عراقية موالية لإيران.

إلى ذلك، قضت محكمة عراقية أمس، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي اليوم، إن «المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013 بمختلف الأسلحة والمتفجرات من أجل إطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية».

وأضاف أن «الهجوم أدى إلى مقتل عدد من منتسبي السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة»، مشيراً إلى أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم القائد العام في العراق اللواء يحيى رسول أمس، القبض على 20 إرهابياً خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال رسول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» إنه: «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقاً لبيان الأربعاء، وبعد إلقاء القبض على 14 إرهابيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعش الإرهابية في المُحافظات العراقية». وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على 6 عناصر ينتمون لعصابات داعش التكفيرية وإحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية». وأشار إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت فجر أمس، نحو مُحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، إذ تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن «اللواء 22 في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي تمكن من إحباط مُحاولة لتفجير أبراج الطاقة في شمالي العاصمة بغداد - قضاء التاجي بعد ورود معلومات استخبارية».

وبين رسول أن «جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تعاونه المُميز مع جهاز أسايش إقليم كُردستان في مُحافظة السُليمانية بعد القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية». ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 20 عنصراً بأقل من 48 ساعة.

5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية

قال الجيش العراقي في بيان، إن إحدى طائراته الهليكوبتر تحطمت خلال عملية قتالية في شمال البلاد أمس، ما أدى لمقتل أفراد طاقمها الخمسة.

وأضاف الجيش أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من ناحية آمرلي في شمال البلاد، التي تقع على بعد 170 كيلومتراً شمالي بغداد، ولم يحدد ما إذا كانت قد تحطمت بسبب نيران معادية أم عطل فني.

وبالرغم من دحر تنظيم «داعش» في 2017، لجأ فلوله إلى هجمات الكر والفر على قوات الحكومة في مناطق مختلفة بالعراق.